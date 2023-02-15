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США заключили контракты на производство боеприпасов для Украины на $522 млн

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 06:23
США заключили контракты на производство боеприпасов для Украины на $522 млн - Фото
ПТРК Javelin (Фото: Ukraine. EPA-EFE/ROMAN PILIPEY)

Армия США объявила, что выделила двум компаниям заказы на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму $522 млн. Об этом сообщает Insidedefense со ссылкой на пресс-релиз, распространенный Армией США.

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Заказы, официально принятые 30 января, были переданы Northrop Grumman Systems Corp. и Global Military Products Inc. на фоне опасений, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов из США и от других союзников.

Поставки новых боеприпасов планируется начать в марте этого года, говорится в сообщении Армии США.

Контракт финансируется в рамках Инициативы Пентагона по содействию безопасности Украины.

Высокопоставленный чиновник армии США Дуг Буш заявил, что многолетние контракты и модификации контрактов станут частью стратегии по наращиванию производства боеприпасов, таких как Stinger, Javelin и 155-мм снаряды Excalibur, по мере того, как идет война.

  • 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят подготовки России к новому массированному наступлению на Украину, но "хотят позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, независимо от того, попытается ли Россия применить свои воздушные силы".

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Наталія Медведєва
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