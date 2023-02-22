Ермак считает, что Британия может разблокировать передачу Украине боевых самолетов – ЕП
Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует передачу Украине современных истребителей. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сказал журналистам Европейской правды.
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Ермак сказал, что "по самолетам процесс уже начался", и что он не исключает, что именно Британия "будет страной, которая первой передаст нам самолеты".
Глава ОП считает, что у партнеров Украины нет жестких принципиальных возражений против отправки в Украину самолетов, дело только за тем, чтобы кто-нибудь сделал это первым.
В связи с этим Ермак напомнил о визите президента Владимира Зеленского в Британию, и что Украина с Британией "действительно являются союзниками".
"Там поддержка полная", – сказал глава ОП.
- 8 февраля Зеленский прилетел в Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком и выступил перед британским парламентом. В выступлении он заявил, что победа Украины в войне с Россией изменит мир и сделает невозможной любую агрессию в будущем.
- 18 февраля Сунак выразил уверенность, что Украина станет членом НАТО, но пока этого не произошло, Запад должен предоставить ВСУ передовые возможности Альянса, даже если склады Европы истощаются.
- 22 февраля бывший премьер Борис Джонсон в очередной раз поднял вопрос предоставления Украине истребителей.
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