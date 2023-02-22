UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ермак считает, что Британия может разблокировать передачу Украине боевых самолетов – ЕП

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 21:10
Ермак считает, что Британия может разблокировать передачу Украине боевых самолетов – ЕП - Фото
Владимир Зеленский и Риши Сунак (Фото: ОП)

Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует передачу Украине современных истребителей. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сказал журналистам Европейской правды.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ермак сказал, что "по самолетам процесс уже начался", и что он не исключает, что именно Британия "будет страной, которая первой передаст нам самолеты".

Глава ОП считает, что у партнеров Украины нет жестких принципиальных возражений против отправки в Украину самолетов, дело только за тем, чтобы кто-нибудь сделал это первым.

В связи с этим Ермак напомнил о визите президента Владимира Зеленского в Британию, и что Украина с Британией "действительно являются союзниками".

"Там поддержка полная", – сказал глава ОП.

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания истребители военная помощь андрей ермак боевые самолеты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 