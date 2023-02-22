Джонсон призвал Байдена передать Украине истребители

Бывший премьер-министр Великобритании и друг Украины Борис Джонсон в очередной раз поднял вопрос предоставления Украине истребителей F-16. В этот раз он призвал к этому президента США Джо Байдена, передает CNN.

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По его мнению, предоставление военной помощи Украине "имеет решающее значение для безопасности Запада".

"Если мы не сможем выгнать Путина из Украины, если украинцы проиграют, тогда угроза для всей евроатлантической зоны безопасности, для Соединенных Штатов будет еще больше", — сказал Джонсон.

Он заявил, что президент США Джо Байден должен предоставить Украине истребители F-16 и призвал Британию сделать то же самое.

По его словам, если бы самолеты были направлены год назад, "мы были бы гораздо ближе" к прекращению войны.

Экс-премьер также призвал страны предоставить Украине больше танков, самолетов и дальнобойной артиллерии.

8 февраля 2023 года Джонсон уже выступал за предоставление Британией боевых самолетов.

20 февраля бывший премьер Лиз Трасс также призвала Британию предоставить Украине истребители.

22 февраля спикер премьера Риши Сунака заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожает ядерным оружием ради политической выгоды.

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Мілана Головань

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