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Джонсон призвал Байдена передать Украине истребители

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 08:58
Джонсон призвал Байдена передать Украине истребители - Фото
Борис Джонсон (Фото: ЕРА)

Бывший премьер-министр Великобритании и друг Украины Борис Джонсон в очередной раз поднял вопрос предоставления Украине истребителей F-16. В этот раз он призвал к этому президента США Джо Байдена, передает CNN.

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По его мнению, предоставление военной помощи Украине "имеет решающее значение для безопасности Запада".

"Если мы не сможем выгнать Путина из Украины, если украинцы проиграют, тогда угроза для всей евроатлантической зоны безопасности, для Соединенных Штатов будет еще больше", — сказал Джонсон.

Он заявил, что президент США Джо Байден должен предоставить Украине истребители F-16 и призвал Британию сделать то же самое.

По его словам, если бы самолеты были направлены год назад, "мы были бы гораздо ближе" к прекращению войны.

Экс-премьер также призвал страны предоставить Украине больше танков, самолетов и дальнобойной артиллерии.

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Мілана Головань
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Борис Джонсон истребитель f-16 война военная помощь
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