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Путин угрожает ядерным оружием ради политической выгоды. Это опрометчиво — спикер Сунака

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 08:12
Путин угрожает ядерным оружием ради политической выгоды. Это опрометчиво — спикер Сунака - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды. Об этом сообщил спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака в комментарии каналу CNN.

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По его словам, Британия надеется, что Путин пересмотрит свое решение о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, назвав такой шаг опрометчивым. 

Он отметил, что контроль над вооружениями жизненно важен для глобальной безопасности. 

"Это еще один пример того, как Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды", — подчеркнул представитель британского премьера.

  • Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну летальным оружием. 
  • Решение России приостановить свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является "глубоко досадным и безответственным", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читайте также: Путина и его ядерные угрозы никто не воспринимает всерьез. Мы дожмем Россию – Зеленский 

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война владимир путин ядерное оружие риши сунак
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