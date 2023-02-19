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НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины к июлю – Сунак

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 09:39
НАТО должно разработать гарантии безопасности для Украины к июлю – Сунак - Фото
Риши Сунак (Фото: ОПУ)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что союзники по НАТО должны завершить разработку гарантий безопасности для Украины, когда лидеры альянса встретятся на саммите в июле. Об этом британский премьер сказал в интервью Bloomberg.

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Как отмечается, Сунак поддержал идею вступления Украины в НАТО и настаивает на том, что до этого должен быть разработан план обеспечения безопасности страны.

"Нам нужно подумать о том, как в мы будем защищать безопасность Украины, – сказал он. – Это разговор, который мы уже должны начать, потому что саммит в Вильнюсе – хорошее место для его завершения".

Уточняется, что лидеры стран НАТО встретятся 11 и 12 июля в столице Литвы.

Сунак также призвал союзников Украины направить больше артиллерии, дальнобойного оружия, танков и систем ПВО, чтобы отразить российское вторжение, заявив, что война достигла переломного момента и Киев может получить решающее преимущество, если ему дадут правильное оружие.

  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что нужно ускорить производство снарядов, в которых остро нуждается Украина.
  • Глава МИД Китая на Мюнхенской конференции выступил за "мирные переговоры".

Читайте также: Сунак – Европе: Зачем наши запасы оружия, разве не для того, чтобы жечь российские танки?

Наталія Медведєва
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Великобритания война нато гарантии безопасности риши сунак
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