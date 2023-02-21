Лиз Трасс призвала Британию передать Украине истребители

Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс, выступая во время дебатов в Палате общин, призвала британских парламентариев не медлить с военной помощью Украине и как можно скорее передать ей истребители. Об этом сообщает Politico.

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По словам Трасс, Британия могла сделать большее для того, чтобы противостоять российскому диктатору Владимиру Путину еще до вторжения российских войск на территорию Украины.

"Мы были самодовольны, благодаря свободе и демократии после холодной войны. Нам сказали, что это конец истории, что свобода и демократия гарантированы, и мы можем продолжать жить своей жизнью, не беспокоясь о том, что может произойти", — заявила Трасс.

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Сейчас премьер призывает Британию сделать все возможное, чтобы как можно быстрее помочь Украине выиграть войну, в том числе передать ей истребители.

По мнению экс-премьера, российская армия вторглась в Украину потому, что Путин не верил в противодействие со стороны Запада – сплоченность, введение санкций против России и военную помощь Украине.

20 ноября 2022 года Трасс подала в отставку.

21 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал отставку Трасс "трагической историей".

Новым премьером Великобритании стал Риши Сунак.

Мілана Головань

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