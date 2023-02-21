UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лиз Трасс призвала Британию передать Украине истребители

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 13:07
Лиз Трасс призвала Британию передать Украине истребители - Фото
Лиз Трасс (фото – ЕРА)

Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс, выступая во время дебатов в Палате общин, призвала британских парламентариев не медлить с военной помощью Украине и как можно скорее передать ей истребители. Об этом сообщает Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Трасс, Британия могла сделать большее для того, чтобы противостоять российскому диктатору Владимиру Путину еще до вторжения российских войск на территорию Украины.

"Мы были самодовольны, благодаря свободе и демократии после холодной войны. Нам сказали, что это конец истории, что свобода и демократия гарантированы, и мы можем продолжать жить своей жизнью, не беспокоясь о том, что может произойти", — заявила Трасс.

Смотрите также: Король Великобритании посетил обучение украинских бойцов в Англии – видео

Сейчас премьер призывает Британию сделать все возможное, чтобы как можно быстрее помочь Украине выиграть войну, в том числе передать ей истребители.

По мнению экс-премьера, российская армия вторглась в Украину потому, что Путин не верил в противодействие со стороны Запада – сплоченность, введение санкций против России и военную помощь Украине.

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания санкции война истребители запад военная помощь Лиз Трасс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 