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Король Великобритании посетил учения украинских бойцов в Англии – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 16:21
Король Великобритании посетил учения украинских бойцов в Англии – видео - Фото
Фото: Twitter / RE_DailyMail

Король Великобритании Чарльз III посетил учебную базу украинских бойцов в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, сообщило английское издание Express.

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В ходе визита на полигон Чарльза сопровождал начальник британского генерального штаба Патрик Сандерс.

Курс базовой подготовки украинских солдат в Британии длится 35 дней. За это время их обучают медицинской помощи, обращению с оружием, основам маскировки и точной стрельбы. Большинство солдат – новобранцы практически без военного опыта, хотя некоторые уже успели получить определенный опыт на передовой.

74-летний британский монарх имел возможность пообщаться с некоторыми солдатами, проходящими подготовку в Великобритании, и их инструкторами, в том числе из других стран мира.

Андрій Водяний
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Великобритания ВСУ Чарльз III
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