Король Великобритании посетил учения украинских бойцов в Англии – видео

Король Великобритании Чарльз III посетил учебную базу украинских бойцов в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, сообщило английское издание Express.

В ходе визита на полигон Чарльза сопровождал начальник британского генерального штаба Патрик Сандерс.

Курс базовой подготовки украинских солдат в Британии длится 35 дней. За это время их обучают медицинской помощи, обращению с оружием, основам маскировки и точной стрельбы. Большинство солдат – новобранцы практически без военного опыта, хотя некоторые уже успели получить определенный опыт на передовой.

74-летний британский монарх имел возможность пообщаться с некоторыми солдатами, проходящими подготовку в Великобритании, и их инструкторами, в том числе из других стран мира.

His Majesty is accompanied by the Chief of General Staff, General Sir Patrick Sanders, and is currently watching Ukrainian troops training to attack enemy positions. pic.twitter.com/FRARhbw2xn