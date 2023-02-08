Президент Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

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Зеленский встретился с Чарльзом III в рамках визита в Великобританию. С утра он уже пообщался с премьер-министром Риши Сунаком и выступил в британском парламенте.

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8 февраля Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Вечером он заедет в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции и канцлером Германии.

9 февраля Зеленский должен приехать в Брюссель и выступить перед Европейским парламентом.

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Наталія Медведєва

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