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Зеленский встретился с королем Великобритании – видео видео

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08.02.2023, 17:01
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Президент Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

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Зеленский встретился с Чарльзом III в рамках визита в Великобританию. С утра он уже пообщался с премьер-министром Риши Сунаком и выступил в британском парламенте.

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  • 8 февраля Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.
  • Вечером он заедет в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции и канцлером Германии.
  • 9 февраля Зеленский должен приехать в Брюссель и выступить перед Европейским парламентом.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский Чарльз III
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