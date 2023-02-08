Зеленский сегодня встретится с Макроном и Шольцем в Париже – СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц вечером прилетит в Париж для встречи с президентом Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюелем Макроном. Об этом сообщает N-TV.de.

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N-TV сообщило со ссылкой на "информированные круги в Берлине", что Шольц сегодня вылетает в Париж, чтобы встретиться там с Зеленским и Макроном.

Администрация президента Франции ранее сообщала, что Зеленский после визита в Лондон также нанесет визит в Париж.

8 февраля Зеленский прилетел в Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком и выступил перед британским парламентом. Также он планирует увидеться с бойцами ВСУ, которые проходят подготовку в Британии.

8 февраля в выступлении перед британскими политиками Зеленский заявил, что победа Украины в войне с Россией изменит мир и сделает невозможной любую агрессию в будущем.

Сергій Бережний

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