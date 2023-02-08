До приезда в Брюссель Зеленский посетит Париж и встретится с Макроном – BFMTV

Сегодня вечером по пути в Брюссель президент Владимир Зеленский заедет в Париж, где встретится с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

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"Владимир Зеленский после визита в Лондон сегодня вечером будет в Париже, сообщают источники BFMTV. Он, конечно же, встретится с президентом Республики Эмманюэлем Макроном", – говорится в сообщении.

8 февраля Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.

Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.

9 февраля Зеленский должен приехать в Брюссель и выступить перед Европейским парламентом.

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Наталія Медведєва

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