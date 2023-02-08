До приезда в Брюссель Зеленский посетит Париж и встретится с Макроном – BFMTV
08.02.2023, 15:53
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Сегодня вечером по пути в Брюссель президент Владимир Зеленский заедет в Париж, где встретится с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Владимир Зеленский после визита в Лондон сегодня вечером будет в Париже, сообщают источники BFMTV. Он, конечно же, встретится с президентом Республики Эмманюэлем Макроном", – говорится в сообщении.
- 8 февраля Зеленский полетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед британским парламентом, увидится с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.
- Ожидается, что Зеленский встретится с королем Чарльзом III.
- 9 февраля Зеленский должен приехать в Брюссель и выступить перед Европейским парламентом.
Читайте также: Зеленский приземлился в Великобритании, на аэродроме его встретил Сунак – фото, видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии