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До приезда в Брюссель Зеленский посетит Париж и встретится с Макроном – BFMTV

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 15:53
До приезда в Брюссель Зеленский посетит Париж и встретится с Макроном – BFMTV - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Сегодня вечером по пути в Брюссель президент Владимир Зеленский заедет в Париж, где встретится с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

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"Владимир Зеленский после визита в Лондон сегодня вечером будет в Париже, сообщают источники BFMTV. Он, конечно же, встретится с президентом Республики Эмманюэлем Макроном", – говорится в сообщении.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский эмманюэль макрон
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