Джонсон: Нечего терять и можно получить все, отправив в Украину самолеты прямо сейчас
Бывший премьер-министр Великобритании и друг Украины Борис Джонсон снова выступил за немедленную передачу Украине истребителей. Об этом он написал в Twitter, комментируя выступление президента Владимира Зеленского перед британскими политиками.
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В своей речи Зеленский призвал британцев дать Украине боевые самолеты и подарил парламентариям шлем украинского летчика.
Джонсон заявил, что "мощный и страстный призыв" Зеленского должен быть услышан.
"Нечего терять и можно получить все, отправив самолеты прямо сейчас", – написал Джонсон.
Зеленский во время выступления в Лондоне также поблагодарил Джонсона, сказав, что тот продемонстрировал "мудрость и характер" в начале войны.
- 8 февраля Зеленский прилетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед британским парламентом. Также он планирует увидеться с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.
- Сунак сегодня заявил, что цель Британии – победа Украины на поле боя в этом году. Он сказал, что последняя помощь страны обеспечит Украине возможность защититься от России.
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