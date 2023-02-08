UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Джонсон: Нечего терять и можно получить все, отправив в Украину самолеты прямо сейчас

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 17:39
Джонсон: Нечего терять и можно получить все, отправив в Украину самолеты прямо сейчас - Фото
Борис Джонсон в КНУ (Фото - Офис президента)

Бывший премьер-министр Великобритании и друг Украины Борис Джонсон снова выступил за немедленную передачу Украине истребителей. Об этом он написал в Twitter, комментируя выступление президента Владимира Зеленского перед британскими политиками.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В своей речи Зеленский призвал британцев дать Украине боевые самолеты и подарил парламентариям шлем украинского летчика.

Джонсон заявил, что "мощный и страстный призыв" Зеленского  должен быть услышан.

"Нечего терять и можно получить все, отправив самолеты прямо сейчас", – написал Джонсон.

Зеленский во время выступления в Лондоне также поблагодарил Джонсона, сказав, что тот продемонстрировал "мудрость и характер" в начале войны.

  • 8 февраля Зеленский прилетел в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Риши Сунаком, выступил перед британским парламентом. Также он планирует увидеться с бойцами Вооруженных Сил Украины, которые проходят подготовку в Британии.
  • Сунак сегодня заявил, что цель Британии – победа Украины на поле боя в этом году. Он сказал, что последняя помощь страны обеспечит Украине возможность защититься от России.

Читайте также: "Уверен, Путин проиграет в 2023-м". Джонсон озвучил свои новогодние предсказания – видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Великобритания британия самолет Борис Джонсон истребитель авиация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 