Британия передаст истребители странам, которые отдадут Украине МиГ-29 и Су-24 — Уоллес

Великобритания готова передать современные истребители тем странам Европы, которые отдадут Украине старые самолеты. Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, передает Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание пишет, что он настаивает на том, чтобы Запад также снабжал современными истребителями восточноевропейских союзников, чтобы те смогли пожертвовать советские боевые самолеты Украине.

По словам Уоллеса, это позволит Киеву получить больше истребителей МиГ-29 или Су-24 для защиты от российской агрессии.

"Если страны Европы, у которых есть советские истребители, хотят пожертвовать их Украине, мы, Запад, можем передать им свои истребители, чтобы пополнить их запасы", — сказал он.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли его идею восточноевропейские союзники, Уоллес отметил, что Польша уже предлагала передать Украине МиГ-29.

17 февраля 2023 года пять конгрессменов США от двух крупнейших партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине истребители F-16.

23 февраля экс-премьеры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали предоставить Украине истребители.

24 февраля Уоллес заявил, что Британия не передаст Украине истребители в "краткосрочной перспективе", но, добавил он, "совсем исключать этого нельзя".

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.