UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия передаст истребители странам, которые отдадут Украине МиГ-29 и Су-24 — Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 13:10
Британия передаст истребители странам, которые отдадут Украине МиГ-29 и Су-24 — Уоллес - Фото
Бен Уоллес (Фото: ЕРА)

Великобритания готова передать современные истребители тем странам Европы, которые отдадут Украине старые самолеты. Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, передает Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание пишет, что он настаивает на том, чтобы Запад также снабжал современными истребителями восточноевропейских союзников, чтобы те смогли пожертвовать советские боевые самолеты Украине.

По словам Уоллеса, это позволит Киеву получить больше истребителей МиГ-29 или Су-24 для защиты от российской агрессии.

"Если страны Европы, у которых есть советские истребители, хотят пожертвовать их Украине, мы, Запад, можем передать им свои истребители, чтобы пополнить их запасы", — сказал он.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли его идею восточноевропейские союзники, Уоллес отметил, что Польша уже предлагала передать Украине МиГ-29.

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания война истребители военная помощь миг-29 су-24 Бен Уоллес
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 