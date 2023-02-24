Британия не будет отправлять истребители в Украину в "краткосрочной перспективе" – Уоллес

Великобритания не будет отправлять истребители в Украину в "краткосрочной перспективе", но совсем исключать этого нельзя. Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, сообщает Sky News.

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"Единственное, чему я научился в этом конфликте, – это тому, что вы не можете ничего исключать", – сказал он.

Также Уоллес сказал, что Великобритания предоставила Киеву "около 200 танков и вертолетов".

Он добавил, что Великобритания должна удостовериться: когда она дает какое-либо оружие Украине, то обеспечивает обучение и соответствующие возможности.

Но когда дело доходит до истребителей, это будет означать отправку в страну "сотни человек", и "Запад не собирается вводить войска в Украину в таких масштабах", считает Уоллес.

На вопрос, беспокоят ли его запасы оружия и боеприпасов в Великобритании, министр ответил отрицательно, потому что правительство "уже начало размещать заказы на их пополнение".

Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал дать Украине истребители.

Пять конгрессменов США от обеих крупнейших партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине истребители F-16

Вадим Ребрина

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