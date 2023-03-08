Китай анализирует, в чем Россия провалилась в Украине: список выводов от Reuters

Журналисты Reuters изучили около 100 статей в 20 китайских специализированных изданиях по военной тематике, посвященных анализу войны России против Украины, и выяснили, что КНР предпринимает усилия по тщательному изучению воздействия американского оружия и технологий, которые могут быть применены против китайских войск в потенциальной войне за Тайвань.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Такой обзор Reuters сделали на фоне обеспокоенности Запада тем, что Китай может планировать поставку России вооружений и боеприпасов для ее войны против Украины.

Агентство отмечает, что в журналах на китайском языке также исследуются украинские диверсионные операции, причем все доступные материалы о войне изучают "сотни исследователей из сети университетов, связанных с Народно-освободительной армией, государственных производителей оружия и аналитических центров военной разведки".

Авторы отмечают, что пока чиновники КНР избегают критики в адрес Москвы и того, как она воюет против украинцев, в статьях обозреватели "более откровенны в своих оценках недостатков России".

Многие статьи посвящены ошибкам оккупантов: одна указывает на устаревшую тактику и отсутствие единого командования, в другой говорится, что вмешательство ВС РФ в средства связи было недостаточным, чтобы противодействовать предоставлению разведданных НАТО украинцам, "что привело к дорогостоящим засадам".

Читайте также: Резников об ожиданиях РФ о помощи Китая: У них начинает быть все гораздо хуже, чем было

В полудюжине статей исследователей НОАК подчеркивается озабоченность Китая ролью спутниковой сети Starlink компании Илона Маска SpaceX, которая обеспечивает связь Силам обороны Украины. Обозреватели сочли "срочным" для Китая, который стремится разработать собственную аналогичную спутниковую сеть, найти способы сбить или вывести из строя аппараты Starlink.

Война РФ против Украины "привела к явному консенсусу" среди китайских исследователей о необходимости максимальных инвестиций в боевые беспилотники. Сейчас КНР тестирует БПЛА в небе над Тайванем.

В одной статье в журнале о танковых боях от поставщика НОАК описывается способность дронов нейтрализовать оборону противника: "Эти БПЛА послужат "пробойником" будущих войн", — отмечается там.

Читайте также: Данилов о поставках Китаем вооружения России: Ему это не нужно от слова совсем

В статье от Госуправления науки, технологий и промышленности для национальной обороны КНР говорится, что Китаю следует улучшить свои возможности по защите военной техники ввиду "серьезного ущерба российским танкам, бронетехнике и военным кораблям", нанесенного ракетами Stinger и Javelin.

В еще одной осенней статье от Университета национальной обороны НОАК проанализировано влияние американских поставок ракетных систем HIMARS ВСУ и то, следует ли беспокоиться китайским военным. Авторы отмечают, что успех Украины с HIMARS зависел от обмена США информацией о целях и разведданными через Starlink.

В нескольких материалах анализируются сильные стороны украинского сопротивления, в том числе диверсионные операции спецназа в РФ, использование Telegram для гражданской разведки и оборона "Азовстали".

Также отмечаются и российские успехи вроде тактических ударов баллистическими ракетами "Искандер".

Исследователи Инженерного университета Народной вооруженной полиции оценивают выводы, которые Китай может извлечь из подрыва Крымского моста в оккупированный Крым.

Читайте также: Остин: Стратегия США — ответ на угрозу Китая и противостояние РФ. Украина получит помощь

Помимо силового блока, оценивается информационная война, которую, по мнению обозревателей, выиграла Украина и ее союзники. Так, в Университете информационной инженерии НОАК призывают Пекин заблаговременно подготовиться к негативу мирового общественного мнения за возможное вторжение в Тайвань, и тщательнее цензурировать соцсети.

На условиях анонимности два военных атташе КНР и еще один китайский дипломат, знакомый с такими исследованиями, рассказали, что курс и приоритеты им задает Военный совет при ЦК Компартии Китая.

Несмотря на быструю модернизацию, НОАК не имеет свежего боевого опыта. Вторжение Китая во Вьетнам в 1979 году было его последним крупным сражением, которое шло до конца 1980-х годов.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.