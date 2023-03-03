Остин: Стратегия США — ответ на угрозу Китая и противостояние РФ. Украина получит помощь

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина будет продолжать получать военную помощь от Вашингтона. Об этом сказано в его послании к американским вооруженным силам.

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По его словам, стратегия США — это ответ на вызовы со стороны Китая и противостояние российской угрозе с управлением риска эскалации, так как война РФ против Украины идет уже второй год.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин атаковал миропорядок, который сложился после Второй мировой войны, а США сплотили мир, чтобы поддержать Украину в борьбе.

"Мы полны решимости поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе. Мы не будем втянуты в войну, но мы по-прежнему полны решимости защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявил глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что поддержка Украины показала, чего могут достичь нации, которые защищают свободу и суверенитет.

В начале февраля США сообщили о выделении Украине военной помощи на $2,2 млрд. Тогда в списке тоже были боеприпасы, а еще – бронированные машины с защитой от мин, десятки Javelin, противотанковые ракеты, противопехотные боеприпасы и многое другое.

В Конгрессе США заявили: Импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.

Российские оккупанты уже проиграли войну против Украины и не смогут захватить Киев, заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

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Дмитро Гриниченко

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