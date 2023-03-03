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Остин: Стратегия США — ответ на угрозу Китая и противостояние РФ. Украина получит помощь

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 07:39
Остин: Стратегия США — ответ на угрозу Китая и противостояние РФ. Украина получит помощь - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина будет продолжать получать военную помощь от Вашингтона. Об этом сказано в его послании к американским вооруженным силам.

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По его словам, стратегия США — это ответ на вызовы со стороны Китая и противостояние российской угрозе с управлением риска эскалации, так как война РФ против Украины идет уже второй год. 

Он отметил, что диктатор Владимир Путин атаковал миропорядок, который сложился после Второй мировой войны, а США сплотили мир, чтобы поддержать Украину в борьбе. 

"Мы полны решимости поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе. Мы не будем втянуты в войну, но мы по-прежнему полны решимости защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявил глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что поддержка Украины показала, чего могут достичь нации, которые защищают свободу и суверенитет. 

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Дмитро Гриниченко
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пентагон Россия Китай война владимир путин военная помощь Ллойд Остин
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