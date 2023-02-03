США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд – Пентагон

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд. Об этом заявил представитель Минобороны США во время брифинга.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В пакет войдут:

дополнительные боеприпасы для HIMARS,

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм,

дополнительные минометные снаряды калибра 120 мм,

190 крупнокалиберных пулеметов с термальными прицелами и боеприпасами.

181 машина MRAP, 250 Javelin,

2000 противотанковых ракет,

Новость дополняется...

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.