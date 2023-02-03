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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 19:16
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд – Пентагон - Фото
Пентагон (Фото: pixabay.com)

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд. Об этом заявил представитель Минобороны США во время брифинга.

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В пакет войдут:

дополнительные боеприпасы для HIMARS,

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм,

дополнительные минометные снаряды калибра 120 мм,

190 крупнокалиберных пулеметов с термальными прицелами и боеприпасами.

181 машина MRAP, 250 Javelin,

2000 противотанковых ракет,

Новость дополняется...

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд – Пентагон
Наталія Медведєва
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пентагон военная помощь
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