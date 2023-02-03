США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд – Пентагон
03.02.2023, 19:16
Пентагон (Фото: pixabay.com)
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,2 млрд. Об этом заявил представитель Минобороны США во время брифинга.
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В пакет войдут:
дополнительные боеприпасы для HIMARS,
дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм,
дополнительные минометные снаряды калибра 120 мм,
190 крупнокалиберных пулеметов с термальными прицелами и боеприпасами.
181 машина MRAP, 250 Javelin,
2000 противотанковых ракет,
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