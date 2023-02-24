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Россия уже проиграла войну. Путин не захватит Киев и не ударит ядерным оружием — Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 11:24
Россия уже проиграла войну. Путин не захватит Киев и не ударит ядерным оружием — Белый дом - Фото
Джейкоб Салливан (Фото: EPA)

Российские оккупанты уже проиграли войну против Украины и не смогут захватить Киев. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан в интервью каналу CNN.

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По его словам, через год после начала большой войны Украина уже помешала России осуществить ее главную цель — захватить Киев. 

"Целью России в этой войне было стереть Украину с лица земли, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее Россией", — сказал Салливан.

Он отметил, что россияне не смогут этого сделать, пока Украина сопротивляется, а США поддерживают ее. 

Также советник Байдена заявил, что Вашингтон не видит каких-либо изменений в ядерной позиции России. 

"Мы не видим движений в российских ядерных силах, которые заставляют нас думать, что что-то коренным образом изменилось по сравнению с тем, как обстояли дела в течение прошлого года", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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