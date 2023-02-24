Россия уже проиграла войну. Путин не захватит Киев и не ударит ядерным оружием — Белый дом
Российские оккупанты уже проиграли войну против Украины и не смогут захватить Киев. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан в интервью каналу CNN.
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По его словам, через год после начала большой войны Украина уже помешала России осуществить ее главную цель — захватить Киев.
"Целью России в этой войне было стереть Украину с лица земли, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее Россией", — сказал Салливан.
Он отметил, что россияне не смогут этого сделать, пока Украина сопротивляется, а США поддерживают ее.
Также советник Байдена заявил, что Вашингтон не видит каких-либо изменений в ядерной позиции России.
"Мы не видим движений в российских ядерных силах, которые заставляют нас думать, что что-то коренным образом изменилось по сравнению с тем, как обстояли дела в течение прошлого года", — резюмировал он.
- 24 февраля президент США Джо Байден должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд.
- В начале февраля США сообщили о выделении Украине военной помощи на $2,2 млрд. Тогда в списке тоже были боеприпасы, а еще – бронированные машины с защитой от мин, десятки Javelin, противотанковые ракеты, противопехотные боеприпасы и многое другое.
- В Конгрессе США заявили: Импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.
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