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Байден должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд. Что там будет

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 06:21
Байден должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд. Что там будет - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден 24 февраля должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд — это будут финансирование закупок и новые контракты. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне.

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По его словам, ожидается, что администрация Байдена объявит о выделении $2 млрд из средств инициативы содействия безопасности Украины — речь идет не о непосредственной передаче вооружений из запасов США, а закупок у военной промышленности по контракту. 

Вашингтон выделит новое финансирование закупок и заключит новые контракты на оборудование для Украины, в том числе:

— ракеты для систем HIMARS;

— 155 мм артиллерийские снаряды;

— несколько типов беспилотников;

— оборудование для борьбы с БПЛА;

— оборудование для разминирования;

— защищенное коммуникационное оборудование;

— финансирование обучения и обслуживания.

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Дмитро Гриниченко
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США война белый дом военная помощь джо байден
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