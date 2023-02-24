Байден должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд. Что там будет
Президент США Джо Байден 24 февраля должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд — это будут финансирование закупок и новые контракты. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне.
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По его словам, ожидается, что администрация Байдена объявит о выделении $2 млрд из средств инициативы содействия безопасности Украины — речь идет не о непосредственной передаче вооружений из запасов США, а закупок у военной промышленности по контракту.
Вашингтон выделит новое финансирование закупок и заключит новые контракты на оборудование для Украины, в том числе:
— ракеты для систем HIMARS;
— 155 мм артиллерийские снаряды;
— несколько типов беспилотников;
— оборудование для борьбы с БПЛА;
— оборудование для разминирования;
— защищенное коммуникационное оборудование;
— финансирование обучения и обслуживания.
- Президент США Джо Байден сказал, что с 24 февраля 2022 года вместе с европейскими партнерами США передали Украине более 700 танков, более 1000 бронированных машин, более 2 млн артиллерийских снарядов.
- В начале февраля США сообщили о выделении Украине военной помощи на $2,2 млрд. Тогда в списке тоже были боеприпасы, а еще – бронированные машины с защитой от мин, десятки Javelin, противотанковые ракеты, противопехотные боеприпасы и многое другое.
- В Конгрессе США заявили: Импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.
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