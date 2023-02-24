Байден должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд. Что там будет

Президент США Джо Байден 24 февраля должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд — это будут финансирование закупок и новые контракты. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне.

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По его словам, ожидается, что администрация Байдена объявит о выделении $2 млрд из средств инициативы содействия безопасности Украины — речь идет не о непосредственной передаче вооружений из запасов США, а закупок у военной промышленности по контракту.

Вашингтон выделит новое финансирование закупок и заключит новые контракты на оборудование для Украины, в том числе:

— ракеты для систем HIMARS;

— 155 мм артиллерийские снаряды;

— несколько типов беспилотников;

— оборудование для борьбы с БПЛА;

— оборудование для разминирования;

— защищенное коммуникационное оборудование;

— финансирование обучения и обслуживания.

Президент США Джо Байден сказал, что с 24 февраля 2022 года вместе с европейскими партнерами США передали Украине более 700 танков, более 1000 бронированных машин, более 2 млн артиллерийских снарядов.

В начале февраля США сообщили о выделении Украине военной помощи на $2,2 млрд. Тогда в списке тоже были боеприпасы, а еще – бронированные машины с защитой от мин, десятки Javelin, противотанковые ракеты, противопехотные боеприпасы и многое другое.

В Конгрессе США заявили: Импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.

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Дмитро Гриниченко

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