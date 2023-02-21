США передадут Украине высокоточные авиабомбы большой дальности JDAM-ER – Bloomberg

США передадут Украине высокоточные авиабомбы большой дальности JDAM-ER, которые бьют на расстояние 72 км. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание пишет, что США предоставляют Украине бомбу дальнего действия с GPS-наведением, которая способна поражать цели на расстоянии 45 миль (72 км).

В Пентагоне не стали раскрывать деталей поставок, заявив, что отправляют высокоточные авиационные боеприпасы в рамках пакета военной помощи от 21 декабря 2022 года.

По словам двух источников журналистов, речь идет о бомбе JDAM-ER, которые использует армия США, а также военные более чем 26 стран.

Система JDAM-ER устанавливается на бомбу весом 226 до 907 кг. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей пролетать до 72 км и утроить дальность действия оригинального оружия.

В материале отмечается, что подобная поставка указывает на то, что США и Украина разработали метод, при помощи которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать JDAM-ER.

Президент США Джо Байден сказал, что с 24 февраля 2022 года вместе с европейскими партнерами США передали Украине более 700 танков, более 1000 бронированных машин, более 2 млн артиллерийских снарядов.

В начале февраля США сообщили о выделении Украине военной помощи на $2,2 млрд. Тогда в списке тоже были боеприпасы, а еще – бронированные машины с защитой от мин, десятки Javelin, противотанковые ракеты, противопехотные боеприпасы и многое другое.

В Конгрессе США заявили: Импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.

Читайте также: США планируют дать Украине ракеты большей дальности: как это изменит войну с Россией

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.