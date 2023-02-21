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США передадут Украине высокоточные авиабомбы большой дальности JDAM-ER – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 23:56
США передадут Украине высокоточные авиабомбы большой дальности JDAM-ER – Bloomberg - Фото
Летчик ВСУ (фото: Воздушные силы ВСУ)

США передадут Украине высокоточные авиабомбы большой дальности JDAM-ER, которые бьют на расстояние 72 км. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Издание пишет, что США предоставляют Украине бомбу дальнего действия с GPS-наведением, которая способна поражать цели на расстоянии 45 миль (72 км).

В Пентагоне не стали раскрывать деталей поставок, заявив, что отправляют высокоточные авиационные боеприпасы в рамках пакета военной помощи от 21 декабря 2022 года. 

По словам двух источников журналистов, речь идет о бомбе JDAM-ER, которые использует армия США, а также военные более чем 26 стран.

Система JDAM-ER устанавливается на бомбу весом 226 до 907 кг. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей пролетать до 72 км и утроить дальность действия оригинального оружия. 

В материале отмечается, что подобная поставка указывает на то, что США и Украина разработали метод, при помощи которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать JDAM-ER.

Читайте также: США планируют дать Украине ракеты большей дальности: как это изменит войну с Россией

Дмитро Гриниченко
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США война авиация военная помощь дальнобойное оружие
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