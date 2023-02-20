Байден: Украина получила 700 танков, более 1000 бронемашин, ПВО. Будет пакет на $2,5 млрд
Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Об этом он сообщил на брифинге в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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Байден отметил, что с 24 февраля 2022 года вместе с европейскими партнерами США передали Украине более 700 танков, более 1000 бронированных машин, более 2 млн артиллерийских снарядов, более 15 РСЗО и систем ПВО.
"Я это еще не говорю о дополнительной помощи Украине на $2,5 млрд, которая будет объявлена сегодня. В новом пакете будут дополнительные боеприпасы для HIMARS, а также дополнительные системы, которые помогут защитить украинский народ от бомбардировок", – сказал президент США.
Также Байден заявил, что на этой неделе будет объявлен новый пакет санкций против России.
- Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным визитом.
- Путин думал, что переживет нас – Байден в Киеве объявит о новом оружии для Украины.
- Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
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