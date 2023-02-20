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Байден: Украина преуспела в войне, вопреки ожиданиям. Я уверен, что победы продолжатся

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 12:59
Байден: Украина преуспела в войне, вопреки ожиданиям. Я уверен, что победы продолжатся - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

Президент США Джо Байден считает, что Украина продолжит побеждать в войне против российских оккупантов. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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По его словам, война РФ против Украины является крупнейшим сухопутным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. 

"И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", — сказал Байден.
Он отметил, что его визит в Киев демонстрирует поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США 

"Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя никогда в своей защите. И они помогли нам понять значение демократии", — заявил американский президент. 

Байден подчеркнул, что будет обсуждать с Зеленским то, как США и союзники могут эффективнее помочь Украине. 

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Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский США война военная помощь джо байден
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