Байден: Украина преуспела в войне, вопреки ожиданиям. Я уверен, что победы продолжатся

Президент США Джо Байден считает, что Украина продолжит побеждать в войне против российских оккупантов. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

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По его словам, война РФ против Украины является крупнейшим сухопутным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

"И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", — сказал Байден.

Он отметил, что его визит в Киев демонстрирует поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США

"Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя никогда в своей защите. И они помогли нам понять значение демократии", — заявил американский президент. Байден подчеркнул, что будет обсуждать с Зеленским то, как США и союзники могут эффективнее помочь Украине. Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом.

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Дмитро Гриниченко

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