Байден: Украина преуспела в войне, вопреки ожиданиям. Я уверен, что победы продолжатся
Президент США Джо Байден считает, что Украина продолжит побеждать в войне против российских оккупантов. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
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По его словам, война РФ против Украины является крупнейшим сухопутным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.
"Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии. Произошли ужасные вещи, вторжение, но в то же время украинцы проявили себя так, как очень мало народов проявляли себя никогда в своей защите. И они помогли нам понять значение демократии", — заявил американский президент.
Байден подчеркнул, что будет обсуждать с Зеленским то, как США и союзники могут эффективнее помочь Украине.
- Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом.
- Путин думал, что переживет нас – Байден в Киеве объявит о новом оружии для Украины.
- Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
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