Президент США Джо Байден приехал в Киев 20 февраля с неанонсированным ранее визитом. Об этом сообщает Суспильне.

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Американский лидер был замечен на Михайловской площади вместе с президентом Владимиром Зеленским, где они почтили память погибших украинских воинов.

Подробности визита пока неизвестны.

Зеленский официально подтвердил визит Байдена.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", — написал глава государства.

Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник говорил, что важно, чтобы накануне годовщины начала большой войны Украина ощутила и увидела не только поддержку на словах и солидарность, но и еще больше помощи, а также присутствие наших главных партнеров.

10 февраля было объявлено, что Байден будет находиться с визитом в Польше 20-22 февраля 2023 года, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами Бухарестской девятки. Одной из тем переговоров будет помощь Украине в отражении агрессии России.

1 февраля польское издание Dziennik сообщало, что Зеленский, возможно, приедет в Польшу встретиться с Байденом и Дудой.

В тот же день президента Владимира Зеленского спросили об этом на пресс-конференции – он ответил, что его в Польшу не приглашали.

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Дмитро Гриниченко

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