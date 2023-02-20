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Новости | Президент США Джо Байден приехал в Киев — видео

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 11:52
Президент США Джо Байден приехал в Киев — видео - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден приехал в Киев 20 февраля с неанонсированным ранее визитом. Об этом сообщает Суспильне

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Американский лидер был замечен на Михайловской площади вместе с президентом Владимиром Зеленским, где они почтили память погибших украинских воинов. 

Подробности визита пока неизвестны. 

Зеленский официально подтвердил визит Байдена.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", — написал глава государства. 

Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник говорил, что важно, чтобы накануне годовщины начала большой войны Украина ощутила и увидела не только поддержку на словах и солидарность, но и еще больше помощи, а также присутствие наших главных партнеров.

  • 10 февраля было объявлено, что Байден будет находиться с визитом в Польше 20-22 февраля 2023 года, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами Бухарестской девятки. Одной из тем переговоров будет помощь Украине в отражении агрессии России.
  • 1 февраля польское издание Dziennik сообщало, что Зеленский, возможно, приедет в Польшу встретиться с Байденом и Дудой.
  • В тот же день президента Владимира Зеленского спросили об этом на пресс-конференции – он ответил, что его в Польшу не приглашали.

Читайте также: Помощники Байдена рассматривали его тайный переезд через границу Украины — Politico

Дмитро Гриниченко
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США война военная помощь джо байден
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