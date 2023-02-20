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Помощники Байдена рассматривали его тайный переезд через границу Украины — Politico

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 10:04
Помощники Байдена рассматривали его тайный переезд через границу Украины — Politico - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Помощники президента США Джо Байдена тайно пытались переправить его в Украину, однако поездка была почти исключена. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

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Издание пишет, что поездка Байдена в Польшу, которая запланирована на 20-22 февраля, состоится за несколько дней до годовщины начала большой войны, которую диктатор Владимир Путин может "отметить" демонстрацией силы. 

Отмечается, что помощники американского президента пытались тайно переправить его через границу Украины, но поездка была почти исключена.

"Президент — один из последних западных лидеров, который не совершил путешествие, для которого потребовалась бы 10-часовая поездка на поезде или дерзкий полет. Но большинство помощников считают, что риск для безопасности Байдена или Украины того не стоит", — сказано в материале.

  • 10 февраля было объявлено, что Байден будет находиться с визитом в Польше 20-22 февраля 2023 года, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами Бухарестской девятки. Одной из тем переговоров будет помощь Украине в отражении агрессии России.
  • 1 февраля польское издание Dziennik сообщало, что Зеленский, возможно, приедет в Польшу встретиться с Байденом и Дудой.
  • В тот же день президента Владимира Зеленского спросили об этом на пресс-конференции – он ответил, что его в Польшу не приглашали.

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Дмитро Гриниченко
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США война военная помощь джо байден
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