Байден отправится в Польшу перед годовщиной вторжения РФ в Украину

Президент США Джо Байден 20-22 февраля 2023 года отправится в Польшу. Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга 10 февраля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой - будет обсуждаться двустороннее сотрудничество и поддержка Украины. Также будет встреча с лидерами Бухарестской девятки.

Планируется, что Байден выступит с речью, посвященной годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

26 января источники CNN сообщали, что Байден может полететь в Европу на годовщину полномасштабной войны, но Украину он вряд ли посетит из соображений безопасности.

Собеседники журналистов утверждали, что помощники Байдена несколько недель планировали, как они почтят годовщину вторжения – возможно, президент США выступит с важной речью. Они хотят подчеркнуть стойкость украинского народа, отметив, что когда началась полномасштабная война, многие считали, что Киев падет в течение нескольких дней.

1 февраля польское издание Dziennik сообщало, что Зеленский, возможно, приедет в Польшу встретиться с Байденом и Дудой.

В тот же день Зеленского спросили об этом на пресс-конференции – он ответил, что его в Польшу не приглашали.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.