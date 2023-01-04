Данилов о начале большой войны: Ни одна разведка мира не давала нам шанса

Ни одна западная разведка до полномасштабного вторжения не считала, что Украина сможет выстоять в войне, и "не давала шанса от слова совсем". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью на телемарафоне.

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Данилов заявил, что представители "разных спецструктур" стран-партнеров приезжали в Киев и прогнозировали оккупацию Украины, ликвидацию высшего военно-политического руководства, концлагеря и фильтрационные лагеря.

"Это то, что они нам говорили. Я им отвечал, что вы просто нас не знаете. Такого не будет. Хочу, чтобы у вас было понимание: ни одна разведка мира, ни одна страна не давала нам шанса от слова совсем. Они все считали, что у нас не будет таких способностей", – заявил Данилов.

Также, по его словам, призывы представителей стран-партнеров "осторожно относиться к своему физическому состоянию" звучали при каждой встрече, так как в разведках считали, что россияне с большой вероятностью смогут выполнить свое "задание №1" и уничтожить украинское военно-политическое руководство.

"И их очень раздражало, когда мы говорили, что этого не будет, потому что вы нас не знаете. Они постоянно считали, что мы такие же, как россияне. Это была глубокая ошибка всех без исключения – и наших партнеров, и наших не партнеров, которые сегодня уже становятся партнерами", – сказал Данилов.

В конце декабря Данилов заявил, что Украина прошла половину пути к победе, но впереди пока самое трудное – окончательно выбить агрессора из страны.

ВСУ могут зайти на территорию России, если это будет необходимо для защиты Украины, заявил секретарь СНБО.

Оксана Житнюк

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