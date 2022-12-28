Мы прошли половину пути к победе, осталось самое сложное – Данилов

Украина прошла половину пути к победе, но впереди пока самое трудное – окончательно выбить агрессора из страны. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов написал, что "Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидацию государственности, уничтожение украинцев как нации".

Он считает, что сейчас настало "время максимального сосредоточения", так как "мы прошли половину пути к победе", однако "впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления".

19 декабря Данилов сказал, что не исключает возможности объявления в России всеобщей мобилизации и нового наступления противника.

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Сергій Бережний

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