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Мы прошли половину пути к победе, осталось самое сложное – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 12:23
Мы прошли половину пути к победе, осталось самое сложное – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео)

Украина прошла половину пути к победе, но впереди пока самое трудное – окончательно выбить агрессора из страны. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов написал, что "Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидацию государственности, уничтожение украинцев как нации".

Он считает, что сейчас настало "время максимального сосредоточения", так как "мы прошли половину пути к победе", однако "впереди тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления".

19 декабря Данилов сказал, что не исключает возможности объявления в России всеобщей мобилизации и нового наступления противника. 

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Сергій Бережний
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война Алексей Данилов
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