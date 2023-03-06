ЕС: У нас нет доказательств, что Китай передал оружие России. Следим круглосуточно

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европейского Союза нет доказательств того, что Китай передавал вооружение России. Об этом она сообщила на брифинге, цитирует ее Укринформ.

По ее словам, на данный момент у ЕС нет оснований думать, что Китай планирует передать оружие оккупантам.

На вопрос о том, будет ли Евросоюз вводить санкции против КНР в случае военной помощи России со стороны Пекина, она сказала, что это гипотетический вопрос, ответ на который возможен только по факту.

"У нас нет доказательств этого сейчас, но должны следить за этим ежедневно", — заявила глава Еврокомиссии.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

25 февраля 2023 года в НАТО заявили, что видят "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.

2 марта МИД Китая обвинил США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине.

3 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Китай пока не поставлял оружие России для войны против Украины, но этот вопрос пока еще не снят с обсуждения.

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