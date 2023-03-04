UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС: Если Китай поставит оружие РФ — это будет абсолютной красной линией. Ударим санкциями

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 07:11
ЕС: Если Китай поставит оружие РФ — это будет абсолютной красной линией. Ударим санкциями - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Высокопоставленный представитель Европейского Союза назвал абсолютной красной чертой возможные поставки вооружений России со стороны Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, ЕС ответит санкциями в случае оказания военной помощи Москве Пекином. 

"Это будет абсолютной красной чертой", — сказал представитель Евросоюза.

Агентство отмечает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, который поехал в США, мог обсудить с президентом Джо Байденом не только войну РФ против Украины, но и Китай. 

Официально об обсуждении китайского вопроса на встрече лидеров не сообщалось. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • 25 февраля 2023 года в НАТО заявили, что видят "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.
  • 2 марта МИД Китая обвинил США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине.
  • 3 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Китай пока не поставлял оружие России для войны против Украины, но этот вопрос пока еще не снят с обсуждения. 

Читайте также: Данилов о поставках Китаем вооружения России: Ему это не нужно от слова совсем

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай санкции война евросоюз
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 