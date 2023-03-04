ЕС: Если Китай поставит оружие РФ — это будет абсолютной красной линией. Ударим санкциями

Высокопоставленный представитель Европейского Союза назвал абсолютной красной чертой возможные поставки вооружений России со стороны Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По его словам, ЕС ответит санкциями в случае оказания военной помощи Москве Пекином.

"Это будет абсолютной красной чертой", — сказал представитель Евросоюза.

Агентство отмечает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, который поехал в США, мог обсудить с президентом Джо Байденом не только войну РФ против Украины, но и Китай.

Официально об обсуждении китайского вопроса на встрече лидеров не сообщалось.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

25 февраля 2023 года в НАТО заявили, что видят "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.

2 марта МИД Китая обвинил США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине.

3 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Китай пока не поставлял оружие России для войны против Украины, но этот вопрос пока еще не снят с обсуждения.

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Дмитро Гриниченко

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