ЕС: Если Китай поставит оружие РФ — это будет абсолютной красной линией. Ударим санкциями
04.03.2023, 07:11
Си Цзиньпин (Фото: EPA)
Высокопоставленный представитель Европейского Союза назвал абсолютной красной чертой возможные поставки вооружений России со стороны Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, ЕС ответит санкциями в случае оказания военной помощи Москве Пекином.
"Это будет абсолютной красной чертой", — сказал представитель Евросоюза.
Агентство отмечает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, который поехал в США, мог обсудить с президентом Джо Байденом не только войну РФ против Украины, но и Китай.
Официально об обсуждении китайского вопроса на встрече лидеров не сообщалось.
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
- 25 февраля 2023 года в НАТО заявили, что видят "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.
- 2 марта МИД Китая обвинил США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине.
- 3 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Китай пока не поставлял оружие России для войны против Украины, но этот вопрос пока еще не снят с обсуждения.
Читайте также: Данилов о поставках Китаем вооружения России: Ему это не нужно от слова совсем
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев • LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии