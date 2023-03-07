Си Цзиньпин словесно нападает на США и Запад – обвиняет их в "окружении" Китая

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что США и западные страны "подавляют и сдерживают" Китай. Об этом он сказал в своем выступлении перед делегатами ежегодного конгресса в Пекине, цитирует его агентство AFP.

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По его словам, он осуждает "подавление Китая под руководством США".

"Западные страны во главе с США осуществили всестороннее сдерживание, окружение и подавление Китая", — сказал Си.

В Министерстве иностранных дел КНР также заявили, что китайско-американские отношения должны руководствоваться "общими интересами, общей ответственностью и дружбой между двумя народами, а не внутренней политикой США и истеричным неомаккартизмом".

Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины.

Пекин это отрицает.

1 марта в Вашингтоне заявили, что Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия.

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Дмитро Гриниченко

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