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Си Цзиньпин словесно нападает на США и Запад – обвиняет их в "окружении" Китая

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 09:13
Си Цзиньпин словесно нападает на США и Запад – обвиняет их в
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что США и западные страны "подавляют и сдерживают" Китай. Об этом он сказал в своем выступлении перед делегатами ежегодного конгресса в Пекине, цитирует его агентство AFP.

По его словам, он осуждает "подавление Китая под руководством США". 

"Западные страны во главе с США осуществили всестороннее сдерживание, окружение и подавление Китая", — сказал Си.

В Министерстве иностранных дел КНР также заявили, что китайско-американские отношения должны руководствоваться "общими интересами, общей ответственностью и дружбой между двумя народами, а не внутренней политикой США и истеричным неомаккартизмом".

  • Разведки США и союзников в последние недели предупреждают, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины.
  • Пекин это отрицает.
  • 1 марта в Вашингтоне заявили, что Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия.

Читайте также: "Наступает критический момент". Китай уверяет, что его отношения с РФ – "не угроза никому" 

Дмитро Гриниченко
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Китай США война си цзиньпин
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