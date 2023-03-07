"Наступает критический момент". Китай уверяет, что его отношения с РФ – "не угроза никому"

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил на пресс-конференции в Пекине, что "процесс мирных переговоров должен начаться как можно скорее" между Россией и Украиной, так как все "подошло к критическому моменту". Как и прежде, пишет CNN, власти КНР утверждают, что "санкции и давление не решат проблему", отказываясь назвать Россию агрессором, а ее геноцидную войну против украинского народа – войной.

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Как выразился глава МИД КНР, "украинский кризис" якобы "подошел к критическому моменту".

"Либо прекращаются боевые действия, восстанавливается мир и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла и кризис еще больше расширяется и выходит из-под контроля", – сказал он.

Китайский министр заверил, что хорошие отношения России и Китая "императивны", и "чем более нестабильным становится мир, тем важнее для Китая и России неуклонно развивать их".

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Цинь Ган при этом уточнил, что отношения КНР и РФ "не основаны ни на союзе, ни на конфронтации, и не нацелены ни на какую третью сторону".

"Это не угроза ни для одной страны", – заверил он на пресс-конференции.

При этом Цинь намекнул, что Китай якобы имеет право снабжать Россию оружием против Украины, поскольку США вооружают Тайвань, который КНР считает своим.

Разведки США и союзников в последние недели предупреждает, что Китай рассматривает возможность отправки военной помощи России, тем самым поддержав ее войну против Украины.

Пекин это отрицает.

1 марта в Вашингтоне заявили, что Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем сама Россия.

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Євген Пилипенко

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