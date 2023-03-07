Китай намекнул, что может дать оружие России против Украины, так как США вооружают Тайвань

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган приравнял возможную будущую военную поддержку российской войны против Украины с поставками Вашингтоном вооружений для самоуправляемого Тайваня. Эту мысль он озвучил на пресс-конференции в Пекине, пишет CNN.

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"Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как они продолжают продавать оружие Тайваню?" – сказал он.

Несмотря на то, что КНР никогда не контролировала Тайвань, она продолжает считать демократический остров своей территорией.

Цинь заявил, что "абсурдно" для чиновников США вмешиваться в вопрос Тайваня, и снова назвал это "делом китайского народа": "Никакая другая страна не имеет права вмешиваться в это".

Пекин неоднократно отказывался исключать применение силы для взятия Тайваня под контроль, – то же сделал и глава МИД на пресс-конференции: "Мы продолжим работать с величайшей искренностью и приложим все усилия для достижения мирного воссоединения. Между тем, мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры".

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Китайские власти до сих пор пытались представить себя "миротворцами" в войне России на уничтожение Украины, но при этом отказываются называть вторжение вторжением и говорят о ситуации "по-московски" – об "украинском кризисе".

Как и раньше его предшественник Ван И, Цинь заявил, что "Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не поставлял оружие ни одной из сторон", а также "Китай всегда выносит собственное суждение и принимает решение по этой позиции независимо, исходя из существа вопроса".

"Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением температуры мы выбрали последнее", – заверил он.

Євген Пилипенко

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