UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай намекнул, что может дать оружие России против Украины, так как США вооружают Тайвань

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 07:49
Китай намекнул, что может дать оружие России против Украины, так как США вооружают Тайвань - Фото
Цинь Ган (скриншот)

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган приравнял возможную будущую военную поддержку российской войны против Украины с поставками Вашингтоном вооружений для самоуправляемого Тайваня. Эту мысль он озвучил на пресс-конференции в Пекине, пишет CNN.

"Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как они продолжают продавать оружие Тайваню?" – сказал он.

Несмотря на то, что КНР никогда не контролировала Тайвань, она продолжает считать демократический остров своей территорией.

Цинь заявил, что "абсурдно" для чиновников США вмешиваться в вопрос Тайваня, и снова назвал это "делом китайского народа": "Никакая другая страна не имеет права вмешиваться в это".

Пекин неоднократно отказывался исключать применение силы для взятия Тайваня под контроль, – то же сделал и глава МИД на пресс-конференции: "Мы продолжим работать с величайшей искренностью и приложим все усилия для достижения мирного воссоединения. Между тем, мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры".

Читайте также: Резников об ожиданиях РФ о помощи Китая: У них начинает быть все гораздо хуже, чем было

Китайские власти до сих пор пытались представить себя "миротворцами" в войне России на уничтожение Украины, но при этом отказываются называть вторжение вторжением и говорят о ситуации "по-московски" – об "украинском кризисе".

Как и раньше его предшественник Ван И, Цинь заявил, что "Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не поставлял оружие ни одной из сторон", а также "Китай всегда выносит собственное суждение и принимает решение по этой позиции независимо, исходя из существа вопроса".

"Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением температуры мы выбрали последнее", – заверил он.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай военная помощь ось зла Цинь Ган
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 