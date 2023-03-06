Резников об ожиданиях РФ о помощи Китая: У них начинает быть все гораздо хуже, чем было
Если Китай все-таки примет решение открыто помогать России в ее войне против Украины, официальный Киев сможет "только продолжать просить партнеров держать мощную позицию, в том числе санкционную". Об этом рассказал в интервью LIGA.net министр обороны Алексей Резников, добавив, что ожидания Москвы о помощи КНР – это хороший знак.
При этом он добавил, что остается "информированным оптимистом, что они [китайцы] этого не сделают".
"Я наблюдал за выступлениями лидеров Китая и Индии. Они довольно ясно сказали, что сегодня война – это не способ решения проблем между странами. Есть другие приоритеты. Это продуманная и сознательная позиция. Поэтому я надеюсь, что прямой открытой помощи России не будет", – пояснил он.
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Но сам факт, что россияне ищут поддержки в Пекине, "дает нам сигнал, что у них начинает все быть гораздо хуже, чем было".
"Они ищут, где сшить бронежилеты, где заказать снаряды. Ищут бронетехнику, ищут пушки, ищут снаряды", – перечислил министр обороны.
- 2 марта 2023 года канцлер ФРГ Шольц обратился к Китаю и заверил, что РФ не дождется распада западной поддержки Украины.
- 5 марта в ЕС сказали, что у них нет доказательств, что Китай передал оружие России.
- В тот же день в Вашингтоне сказали, что Китай "должен определиться, действительно ли он хочет стать на сторону Путина".
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