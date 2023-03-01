США ищут поддержки союзников в новых санкциях против Китая из-за агрессии РФ – Reuters

Соединенные Штаты обсуждают со своими ближайшими союзниками возможности введения новых санкций против Китая, если Пекин предоставит военную поддержку России в ее войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников и другие источники.

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Консультации, которые все еще находятся на предварительной стадии, должны гарантировать США поддержку ряда стран, особенно входящих в Большую семерку (G7).

Какие именно санкции предлагает Вашингтон, неизвестно.

Белый дом и Министерство финансов США отказались от комментариев, пишет агентство.

Первые шаги администрации президента США Джо Байдена по противодействию китайской поддержке России включали в себя неофициальную разъяснительную работу на дипломатическом уровне, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Они сказали, что официальные лица закладывают основу для потенциальных действий против Пекина с основной группой стран, наиболее поддерживающих санкции, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину год назад.

Один чиновник из страны, с которой консультировался Вашингтон, сказал, что они видели лишь скудные данные разведки, подтверждающие заявления о том, что Китай рассматривает возможность военной помощи России. Официальный представитель США сказал, что они предоставляют союзникам подробные разведывательные отчеты.

Среди проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, планируя санкции против Китая, второй по величине экономики мира, – его полная интеграция в основные экономики Европы и Азии, что затрудняет переговоры.

НАТО видит "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "постепенно" оказывать военную поддержку России.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.

Вадим Ребрина

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