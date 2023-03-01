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США ищут поддержки союзников в новых санкциях против Китая из-за агрессии РФ – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 23:19
США ищут поддержки союзников в новых санкциях против Китая из-за агрессии РФ – Reuters - Фото
Джо Байден и Анджей Дуда (Фото - Twitter канцелярии президента Польши)

Соединенные Штаты обсуждают со своими ближайшими союзниками возможности введения новых санкций против Китая, если Пекин предоставит военную поддержку России в ее войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников и другие источники.

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Консультации, которые все еще находятся на предварительной стадии, должны гарантировать США поддержку ряда стран, особенно входящих в Большую семерку (G7).

Какие именно санкции предлагает Вашингтон, неизвестно.

Белый дом и Министерство финансов США отказались от комментариев, пишет агентство.

Первые шаги администрации президента США Джо Байдена по противодействию китайской поддержке России включали в себя неофициальную разъяснительную работу на дипломатическом уровне, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Они сказали, что официальные лица закладывают основу для потенциальных действий против Пекина с основной группой стран, наиболее поддерживающих санкции, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину год назад.

Один чиновник из страны, с которой консультировался Вашингтон, сказал, что они видели лишь скудные данные разведки, подтверждающие заявления о том, что Китай рассматривает возможность военной помощи России. Официальный представитель США сказал, что они предоставляют союзникам подробные разведывательные отчеты.

Среди проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, планируя санкции против Китая, второй по величине экономики мира, – его полная интеграция в основные экономики Европы и Азии, что затрудняет переговоры.

  • НАТО видит "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.
  • 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "постепенно" оказывать военную поддержку России.
  • The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие месяцы.
Вадим Ребрина
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Китай США санкции война
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