США ищут поддержки союзников в новых санкциях против Китая из-за агрессии РФ – Reuters
Соединенные Штаты обсуждают со своими ближайшими союзниками возможности введения новых санкций против Китая, если Пекин предоставит военную поддержку России в ее войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников и другие источники.
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Консультации, которые все еще находятся на предварительной стадии, должны гарантировать США поддержку ряда стран, особенно входящих в Большую семерку (G7).
Какие именно санкции предлагает Вашингтон, неизвестно.
Белый дом и Министерство финансов США отказались от комментариев, пишет агентство.
Первые шаги администрации президента США Джо Байдена по противодействию китайской поддержке России включали в себя неофициальную разъяснительную работу на дипломатическом уровне, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.
Они сказали, что официальные лица закладывают основу для потенциальных действий против Пекина с основной группой стран, наиболее поддерживающих санкции, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину год назад.
Один чиновник из страны, с которой консультировался Вашингтон, сказал, что они видели лишь скудные данные разведки, подтверждающие заявления о том, что Китай рассматривает возможность военной помощи России. Официальный представитель США сказал, что они предоставляют союзникам подробные разведывательные отчеты.
Среди проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты, планируя санкции против Китая, второй по величине экономики мира, – его полная интеграция в основные экономики Европы и Азии, что затрудняет переговоры.
- НАТО видит "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.
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