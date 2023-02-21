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Си Цзиньпин собирается в Москву – The Wall Street Journal

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 18:07
Си Цзиньпин собирается в Москву – The Wall Street Journal - Фото
Си Цзиньпин (Фото: Синьхуа)

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планом.

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Источники издания говорят, что встреча с Путиным станет частью импульса к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы к неприменению ядерного оружия.

Западные столицы выразили скептицизм в отношении дипломатической инициативы Китая, пишет газета.

  • Руководитель Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Главный дипломат КНР Ван И заявил, что его страна выступает за прекращение войны и намерена предложить собственный мирный план.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит смысла обсуждать "мирный план" Китая, не увидев его.
  • Bloomberg пишет, что "мирный план" Китая, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
  • Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну "летальным оружием". 
Вадим Ребрина
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владимир путин си цзиньпин
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