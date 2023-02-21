Си Цзиньпин собирается в Москву – The Wall Street Journal

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Источники издания говорят, что встреча с Путиным станет частью импульса к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы к неприменению ядерного оружия.

Западные столицы выразили скептицизм в отношении дипломатической инициативы Китая, пишет газета.

Руководитель Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Главный дипломат КНР Ван И заявил, что его страна выступает за прекращение войны и намерена предложить собственный мирный план.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит смысла обсуждать "мирный план" Китая, не увидев его.

Bloomberg пишет, что "мирный план" Китая, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну "летальным оружием".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.