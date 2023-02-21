Си Цзиньпин собирается в Москву – The Wall Street Journal
21.02.2023, 18:07
Си Цзиньпин (Фото: Синьхуа)
Китайский лидер Си Цзиньпин готовится посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планом.
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Источники издания говорят, что встреча с Путиным станет частью импульса к многосторонним мирным переговорам и позволит Китаю повторить свои призывы к неприменению ядерного оружия.
Западные столицы выразили скептицизм в отношении дипломатической инициативы Китая, пишет газета.
- Руководитель Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины. Главный дипломат КНР Ван И заявил, что его страна выступает за прекращение войны и намерена предложить собственный мирный план.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит смысла обсуждать "мирный план" Китая, не увидев его.
- Bloomberg пишет, что "мирный план" Китая, скорее всего, будет содержать призыв к перемирию и прекращению военной помощи Украине.
- Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну "летальным оружием".
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