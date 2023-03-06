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Экономия уже 100 млрд. Резников о том, будут ли еще сокращения денежного обеспечения ВСУ

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06.03.2023, 07:19
Экономия уже 100 млрд. Резников о том, будут ли еще сокращения денежного обеспечения ВСУ - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Военнослужащие на "нуле" и выполняющие боевые задания в будущем не попадут под возможные дальнейшие сокращения денежного обеспечения Вооруженных Сил Украины, сколько бы ни продлилась война. Об этом рассказал в интервью LIGA.net министр обороны Алексей Резников.

Вопрос ему звучал так: "Война может длиться долго. Есть ли вероятность, что в будущем власти снова будут вынуждены еще сократить размер денежного обеспечения ВСУ? В том числе для тех, кто на передовой, на "нуле"?".

Ответ Резникова: "Я убежден, что те, кто на передовой и выполняют боевое задание, точно никак не пострадают. А что касается остальных... Не хочу на догадках что-то строить".

"Но мы проговаривали с президентом и премьером, что должны обеспечить постоянное и стабильное финансирование сил безопасности и обороны", – добавил он.

Министр напомнил, что "нам с вами еще воевать; не забывайте, что у нас есть потери: семьям погибших мы должны заплатить по 15 млн грн. Раненым тоже. Это серьезная нагрузка на бюджет, должны быть к этому готовы".

"ВСУ — самый крупный работодатель в стране. Работодатель должен понимать свой ресурс. Мы же не зарабатываем, а только тратим. Но мы подняли базовое денежное довольствие на 30%. Сегодня солдат-стрелок наименьшей категории, у которого было 13 000 грн, имеет 20 000 грн. А это все контракты и будущее пенсионное обеспечение. У всех, начиная от солдата, произошло увеличение", – отметил он.

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На новом порядке выплат военным государство планирует сэкономить около 100 млрд грн, сказал министр. По его словам, экономия – второй фактор, а первый – это справедливость.

"Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, которые реально на "нуле" и рискуют, получают 100 000 грн. А силы обеспечения, которые в 20-30-40 км не рискуют так своей жизнью, тоже получают 100 000. Это несправедливо. Параллельно есть военнослужащие, у которых нет даже БРки <...> Или "ужгородский котел". Военные спрашивают, почему они получают 30 000 грн плюс денежное обеспечение?" – пояснил глава МО.

Резников добавил: кто хочет получать больше денег, у кого есть мотивация – может подать рапорт; даже если такой боец не на "нуле", его переведут на линию столкновения: "Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание, – получай 30 000 грн плюс денежное обеспечение. Если нет – просто денежное довольствие".

  • 28 февраля 2022 года Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн в месяц.
Євген Пилипенко, Юрій Смірнов
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Алексей Резников война выплаты деньги денежное довольствие
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