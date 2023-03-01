Зарплаты военных в 2023 году: кто и сколько получит – таблица от Минобороны

Министерство обороны показало сводные таблицы о среднем уровне денежного довольствия военнослужащих в 2023 году, начиная с марта. Информация подана о Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, горно-штурмовых подразделениях и Силах спецопераций.

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Для наглядности таблицы разбиты на две части: слева показано, "как было" (в 2022 году), справа – "как стало".

Например, стрелок в Сухопутных войсках получал в прошлом году в тылу немногим больше 40 000 грн, если непосредственно был задействован в боевых действиях – 113 000 грн, то в марте 2023 года такой военнослужащий получит:

→ 20 500 грн, если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевые задачи;

→ 50 500 грн, если выполняет боевые (специальные) задачи;

→ 120 500 грн, если непосредственно участвует в боевых действиях.

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Бойцы в ССО в среднем получают немного больше других; за ними идут десантники, морпехи, военные горно-штурмовых подразделений; замыкает тройку личный состав Сухопутных войск.

28 февраля 2022-го Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн в месяц.

С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий: теперь выплаты напрямую зависят от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или спецзадач.

4 февраля в Минобороны разъясняли, как изменятся зарплаты и премии военнослужащих.

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Євген Пилипенко

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