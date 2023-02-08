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Кто и где в ВСУ получит премии 100 000 и 30 000 грн: объяснение Минобороны на примерах

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 21:28
Кто и где в ВСУ получит премии 100 000 и 30 000 грн: объяснение Минобороны на примерах - Фото
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

В Минобороны предоставили разъяснения о начислении премий в размере 30 000 грн и 100 000 грн военнослужащим после изменений, вступивших в силу с 1 февраля 2023 года.

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Претендуют ли на часть (пропорционально дням) вознаграждения в 100 000 грн лица, не выполняющие задание непосредственно по огневому поражению (водители, подвозящие горючее, боеприпасы, продовольствие, воду, инженеры, связисты, водители "медичек")?

- Новым порядком установлено, что выполнение задач по огневому поражению на линии боевого столкновения не является обязательным условием для выплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн.

В соответствии с новым порядком военнослужащим, которые задействованы для выполнения заданий на "нуле" (подвоз дизтоплива к танкам, доставка продуктов и воды, эвакуация личного состава и имущества, обустройство огневых позиций, обеспечение связью), выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в размере 100 000 грн пропорционально времени выполнения этих задач.

В случае выполнения аналогичных задач (согласно боевым приказам/распоряжениям) по обеспечению воинских частей, выполняющих задание по назначению не на "нуле", но в районах боевых действий, выплата такого вознаграждения осуществляется в размере 30 000 грн (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых или специальных задач).

Получит ли денежную помощь семья заправщика, связиста, тыловика, погибшего не на "первой линии"?

- Выплата единоразовой денежной помощи семьям военнослужащих, погибших во время действия военного положения, осуществляется в случае гибели во время исполнения служебных обязанностей и не зависит от места гибели: вблизи линии боевого столкновения или в районах ведения боевых действий или вне районов ведения боевых действий.

Действует ли новый порядок начисления дополнительного вознаграждения с 1 января 2023 года?

– Новый порядок выплаты дополнительного вознаграждения применяется именно с 1 февраля 2023 года.

Я мобилизованный военнослужащий. Прохожу подготовку в учебном центре ДШВ ВСУ в Житомирской области. Осваиваю специальность оператора ПТРК одной из западных систем. Имею ли я право на получение 30 000 грн?

- Выплата дополнительного вознаграждения за период обучения военнослужащих в учебном центре с целью овладения иностранной техникой не предусмотрена.

Я военный медик Военно-медицинского клинического центра Северного региона (г. Харьков). Каждый день спасаю жизнь военных, поступающих к нам с передовой. Часто город обстреливает враг. Буду ли я получать дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 000 грн?

- Выплата дополнительного вознаграждения в размере 30 000 грн будет осуществляться военнослужащим в случае выполнения ими боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям), а военный госпиталь включен в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых задач).

Я офицер гражданско-военного сотрудничества. Оказываю помощь гражданскому населению в населенных пунктах, расположенных на линии столкновения. Какие виды дополнительного денежного вознаграждения я буду получать?

- Выплата дополнительного вознаграждения в случае выполнения боевых (специальных) заданий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон будет осуществляться: в размере 100 000 грн, а в случае выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям), связанным со всесторонним обеспечением действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий осуществляется в размере 30 000 грн (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач).

  • 28 февраля 2022 года Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн в месяц.
  • С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военнослужащим. Теперь выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач.
  • Петиция с призывом к Зеленскому вернуть премии всем военным за три дня набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей.

Читайте также: В Минобороны разъяснили, как изменятся зарплаты и премии военнослужащих

Оксана Житнюк
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ВСУ зарплата минобороны армия премия
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