Зеленского просят вернуть премии всем военным: петиция набрала подписи

Петиция о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 000 грн набрала необходимые 25 000 подписей, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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Автор Вера Русина разместила петицию 31 января, и за три дня она набрала более 26 000 подписей.

"Мы ждем новой массированной агрессии со стороны России и в то же время урезаем выплаты военным? Мы просим Запад об оружии и технике, а в это же время перетряхиваем кошельки защитников страны?" – заявила автор петиции.

28 февраля 2022-го Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн в месяц.

С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военнослужащим. Теперь выплаты будут напрямую зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач.

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Оксана Житнюк

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