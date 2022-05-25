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Как начисляются выплаты военным ВСУ и почему бывают разные доходы: видео от Резникова видео

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 11:37
Алексей Резников (скриншот)
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В рамках одной бригады ВСУ или даже батальона размер выплат военнослужащим может существенно отличаться: все зависит от боевых приказов. Объяснения о денежном довольствии, дополнительном вознаграждении на период военного положения, и почему иногда размер выплат может существенно отличаться, рассказал глава Минобороны Алексей Резников.

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По его словам, для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 000 грн в месяц, то есть примерно 3000 грн в день.

Количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется из боевых приказов и распоряжений, которые издаются военным командованием различных структур сил обороны.

Платежи разведены на две части, потому что размер ежемесячного денежного довольствия известен – он почти одинаков каждый месяц, напомнил Резников. А размер дополнительного вознаграждения по итогам месяца финансовые службы в/ч должны сосчитать на основании боевых приказов.

"Чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит. Каждый месяц эта сумма может существенно отличаться", – пояснил глава Минобороны.

Министр уточнил, что отдельные подразделения той или иной бригады могут находиться в бою, тогда как другие – быть в пункте постоянной дислокации, где проходят слаживание или выполняют другие небоевые задачи.

Резников сообщил, что аналогичное видео он запишет о денежном довольствии и выплатах раненым, а также о выплатах семьям погибших воинов.

Евгений Пилипенко
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