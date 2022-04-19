Кабмин выделил дополнительно 33 млрд грн на армию и МВД. Часть пойдет на зарплаты военным

Кабинет министров дополнительно выделил 16 млрд грн для министерства обороны Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Средства пойдут на выплаты зарплат военным, ремонт и модернизацию техники, выплаты семьям погибших героев.

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Также Кабмин принял решение о выделении Министерству внутренних дел 17 млрд грн.

Это средства для пограничников, нацгвардейцев, полицейских, являющихся частью сил обороны и по всему фронту уничтожающих российских оккупантов.

"Наши вооруженные силы держат оборону. Держат по всем направлениям, в том числе в городе-герое Мариуполе. Мы верим в нашу победу и верим в Вооруженные Силы Украины. Первоочередной задачей правительства остается обеспечение наших защитников. Еженедельно мы выделяем на это миллиарды гривень", – заявил Денис Шмыгаль.

12 апреля Кабмин распределил около 40 млрд грн на армию, бизнес, восстановление территорий.

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Роман Брыль

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