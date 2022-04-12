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Кабмин распределил около 40 млрд грн на армию, бизнес, восстановление территорий – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 23:27
Кабмин распределил около 40 млрд грн на армию, бизнес, восстановление территорий – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров дополнительно направил 33 млрд грн для Вооруженных Сил Украины и дополнительно 1,5 млрд грн для Службы безопасности Украины. Об этом сообщил в видеообращении премьер-министр Денис Шмыгаль.   

Из выделенных средств на армию – 19 млрд грн пойдут на закупку вооружения, 7 млрд грн – на ремонт техники и оружия, 5 млрд грн – на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным, 1,3 млрд грн – на оперативное обеспечение. 

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Среди других важных решений правительства Шмыгаль отметил начало работы по заполнению опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. 

Также Кабмин формализовал решение о полном эмбарго на импорт товаров из России.  

Выделено 1 млрд грн на первоочередное восстановление инфраструктуры в освобожденных городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей.  

Кроме того, сегодня, 12 апреля на заседании Кабмина принято решение о выделении дополнительных 490 млн грн для базового восстановления и нормальной работы дорожной инфраструктуры, в том числе на освобожденных территориях. 

Также Шмыгаль сообщил, что как временные переселенцы уже официально зарегистрировались 1 млн человек. Для них продлили возможность подать заявку на программу ежемесячных выплат до 30 апреля.  

"Отдельно сегодня приняли решение о выделении 200 млн грн работодателям, которые нанимают работников из числа вынужденных переселенцев. Речь идет о выплате 6500 гривень за каждого нового работника", – сказал премьер. 

Официально завершен отопительный сезон. На данный момент в газовых хранилищах находится 9 млрд кубов газа. На складах – 1 млн тонн угля.  

Во всех областях, кроме Луганской, начата посевная кампания. На сегодняшнем заседании правительства принято решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники.  

Дополнительно было выделено сегодня 2,3 млрд грн на программу "5-7-9".  

По программе релокации бизнеса уже более 250 производственных компаний были перемещены в другие области. Из них 121 предприятие уже полностью функционирует на новом месте, еще 430 производств ждут своей очереди. 

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Роман Брыль
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