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Восстановление Украины. Кабмин выделил первый миллиард

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 21:06
Восстановление Украины. Кабмин выделил первый миллиард - Фото
Фото: Владислав Чаус

Кабинет министров выделил из резервного фонда госбюджета на 2022 первый миллиард гривень: 400 млн грн для Киевской области, по 250 млн грн для Черниговской и Сумской, 100 млн грн для Житомирской. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Деньги пойдут на ремонт инженерных сетей и систем тепла, газа, воды, электроэнергии и разборки разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и т.д.

"Это только первый этап, и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", – заявил Шмыгаль.

Распорядителем денег будут военно-гражданские администрации в каждой области, а координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.

Андрей Водяный
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