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Восстановление Украины. Кабмин принял первые решения

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 19:37
Восстановление Украины. Кабмин принял первые решения - Фото
Фото: Суспильне

Кабинет министров на заседании во вторник урегулировал вопросы первоочередных аварийно-ремонтных работ в городах и селах, пострадавших в результате боевых действий. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, благодаря этому решению регионы смогут за счет средств государственного бюджета закупать строительные материалы: стекло для оконных и дверных блоков, OSB-плиты, листы, брусья, доски и другие необходимые строительные материалы.

Вторым решением правительство утвердило механизм обследования зданий и сооружений, поврежденных в результате военной агрессии России, и расширен круг тех, кто может этим заниматься.

"Нам необходимо понимание, что можно восстановить, а что должны восстановить после окончания войны и возвращения к нормальной жизни. Обследование зданий и сооружений будет осуществляться после выполнения работ по разминированию, аварийно-спасательных и других неотложных работ", – сообщил он.

Андрей Водяный
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