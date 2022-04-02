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"Разрушения катастрофические". Россия уничтожила 6800 жилых домов в Украине – Чернышов

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 10:38
Ирпень (Фото: Алексей Маркушин)

В результате российско-украинской войны в Украине уничтожены или повреждены около 6 800 жилых домов, сказал в субботу в эфире единого телемарафона министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

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"Объемы разрушения катастрофические. Официальная информация собирается Государственной службой чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день статистика говорит о том, что около 6800 жилых домов разрушены или повреждены оккупантами. Это огромное количество, представить его в нормальной жизни просто невозможно", – сказал Чернышов.

В одном только Харькове разрушены более тысячи объектов жилого фонда. Множество домов уничтожены в Чернигове и Мариуполе.

"Существуют международные методики оценки разрушений. Сегодня для восстановления базовой инфраструктуры и базовых вещей, которыми мы должны заняться сразу после завершения войны, нам нужны десятки миллиардов долларов на первый период. Часть на развитие и восстановление городов и агломераций будет предусматривать суммы, которые мы должны измерять в сотнях миллиардов", – сказал Чернышев.

Андрей Водяный
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