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Шольц обратился к Китаю и заверил, что РФ не дождется распада западной поддержки Украины

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02.03.2023, 14:54
Шольц обратился к Китаю и заверил, что РФ не дождется распада западной поддержки Украины - Фото
Олаф Шольц в Бундестаге (фото - ЕРА)

Германский канцлер Олаф Шольц призвал Китай не начинать поставлять оружие России для войны против Украины, вместо этого выразив надежду, что Пекин использует свое влияние на страну-оккупанта, чтобы та вывела войска с чужой территории. Об этом он говорил в Бундестаге, пишет Zeit.

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"Не поставляйте оружие агрессору России", – сказал Шольц в адрес Пекина.

Он выразил разочарование тем, что Китай не был готов осудить полномасштабное вторжение России в Украину на встрече министров финансов G20.

Канцлер сказал, что хотя РФ по-прежнему рассчитывает на военную победу, он заверил, что "этой победы не будет – еще и потому, что мы и наши партнеры продолжаем поддерживать Украину".

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"Путин просчитывается, когда полагает, что время играет на него", – сказал он, отметив, что чем раньше в Москве осознают, что международное сообщество не потерпит нарушений международного права, тем скорее возможен мир.

Шольц заявил, что в Кремле никто не собирается вести переговоры о нормализации ситуации, и потому никто на Западе не будет принуждать Украину садиться за стол с агрессором: "Вы не можете вести переговоры с пистолетом у своего виска — кроме как о собственном подчинении".

"О навязанном мире против воли жертвы не может быть и речи не только по моральным соображениям. Но также, если мы имеем в виду благополучие нашей страны, безопасность Европы и мира. Было бы фатальным поощрением для агрессора, если бы нарушение международного права и европейского мирового порядка было вознаграждено", – объяснил он.

Євген Пилипенко
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Китай Германия война прогноз военная помощь союзники олаф шольц
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