Шольц обратился к Китаю и заверил, что РФ не дождется распада западной поддержки Украины
Германский канцлер Олаф Шольц призвал Китай не начинать поставлять оружие России для войны против Украины, вместо этого выразив надежду, что Пекин использует свое влияние на страну-оккупанта, чтобы та вывела войска с чужой территории. Об этом он говорил в Бундестаге, пишет Zeit.
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"Не поставляйте оружие агрессору России", – сказал Шольц в адрес Пекина.
Он выразил разочарование тем, что Китай не был готов осудить полномасштабное вторжение России в Украину на встрече министров финансов G20.
Канцлер сказал, что хотя РФ по-прежнему рассчитывает на военную победу, он заверил, что "этой победы не будет – еще и потому, что мы и наши партнеры продолжаем поддерживать Украину".
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"Путин просчитывается, когда полагает, что время играет на него", – сказал он, отметив, что чем раньше в Москве осознают, что международное сообщество не потерпит нарушений международного права, тем скорее возможен мир.
Шольц заявил, что в Кремле никто не собирается вести переговоры о нормализации ситуации, и потому никто на Западе не будет принуждать Украину садиться за стол с агрессором: "Вы не можете вести переговоры с пистолетом у своего виска — кроме как о собственном подчинении".
"О навязанном мире против воли жертвы не может быть и речи не только по моральным соображениям. Но также, если мы имеем в виду благополучие нашей страны, безопасность Европы и мира. Было бы фатальным поощрением для агрессора, если бы нарушение международного права и европейского мирового порядка было вознаграждено", – объяснил он.
- НАТО видит "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.
- США уже ищут союзников для санкций на случай, если Китай поможет РФ, пишет Reuters.
- 2 марта в МИД Китая обвинили США в "раздувании огня и лжи".
- Европа на G20 будет добиваться гарантий от Китая, что тот не поставит оружие России.
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