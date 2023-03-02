Боррель на G20 будет добиваться гарантий от Китая, что тот не поставит оружие России

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель будет добиваться гарантий министра иностранных дел Китая Цинь Гана, что Пекин не окажет военную помощь РФ. Соответствующие переговоры он проведет на саммите G20 в Индии, передает канал France 24.

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По его словам, он встретится в кулуарах с Цинь Ганом, чтобы добиться гарантий того, что Китай не передаст вооружения России для войны против Украины.

"До сих пор Китай четко давал ответ: Этого не произошло и не произойдет, но мы должны сохранять бдительность", — сказал представитель ЕС.

Также Боррель выразил уверенность, что Индия заставит Россию понять необходимость завершения войны.

"Конечно, успех сегодняшней встречи будет измеряться тем, что мы сможем на ней сделать", — резюмировал дипломат.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что РФ и Китай оказались в изоляции среди стран G20 относительно вопроса войны в Украине.

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Дмитро Гриниченко

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