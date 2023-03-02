Боррель на G20 будет добиваться гарантий от Китая, что тот не поставит оружие России
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель будет добиваться гарантий министра иностранных дел Китая Цинь Гана, что Пекин не окажет военную помощь РФ. Соответствующие переговоры он проведет на саммите G20 в Индии, передает канал France 24.
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По его словам, он встретится в кулуарах с Цинь Ганом, чтобы добиться гарантий того, что Китай не передаст вооружения России для войны против Украины.
"До сих пор Китай четко давал ответ: Этого не произошло и не произойдет, но мы должны сохранять бдительность", — сказал представитель ЕС.
Также Боррель выразил уверенность, что Индия заставит Россию понять необходимость завершения войны.
"Конечно, успех сегодняшней встречи будет измеряться тем, что мы сможем на ней сделать", — резюмировал дипломат.
Ранее в Государственном департаменте США заявили, что РФ и Китай оказались в изоляции среди стран G20 относительно вопроса войны в Украине.
- В конце февраля 2023 года Китай заблокировал итоговый документ саммита финансовой G20 – не хочет осуждать Россию.
- В начале весны в Германии предложили кардинально поменять подход к экспорту оружия: привязать его к ценностям.
- Французский лидер Макрон верил в 2022 году, что можно убедить Индию и Китай помочь остановить Путина – "необходимо уважение".
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