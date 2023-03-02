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Боррель на G20 будет добиваться гарантий от Китая, что тот не поставит оружие России

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 12:09
Боррель на G20 будет добиваться гарантий от Китая, что тот не поставит оружие России - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель будет добиваться гарантий министра иностранных дел Китая Цинь Гана, что Пекин не окажет военную помощь РФ. Соответствующие переговоры он проведет на саммите G20 в Индии, передает канал France 24.

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По его словам, он встретится в кулуарах с Цинь Ганом, чтобы добиться гарантий того, что Китай не передаст вооружения России для войны против Украины. 

"До сих пор Китай четко давал ответ: Этого не произошло и не произойдет, но мы должны сохранять бдительность", — сказал представитель ЕС.

Также Боррель выразил уверенность, что Индия заставит Россию понять необходимость завершения войны.

"Конечно, успех сегодняшней встречи будет измеряться тем, что мы сможем на ней сделать", — резюмировал дипломат.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что РФ и Китай оказались в изоляции среди стран G20 относительно вопроса войны в Украине.

Читайте также: Моди призвал страны G20 "преодолеть разногласия и напряженность" по Украине

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай война Индия Жозеп Боррель
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