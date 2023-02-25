Китай заблокировал итоговый документ саммита финансовой G20 – не хочет осуждать Россию

Китай заблокировал принятие итогового заявления саммита министров финансов стран Большой двадцатки из-за того, что в нем осуждалась агрессия России против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

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Индия, которая принимает саммит министров финансов G20, опубликовала по его итогам собственное заявление. В нем говорится, что все члены G20, кроме России и Китая, были готовы "решительно осудить" полномасштабное вторжение России в Украину.

В заявлении Индии в адрес России практически точно повторены формулировки из прошлогодней декларации лидеров G20 на Бали, с указанием того, что нынешний саммит "не является форумом для решения вопросов безопасности".

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa, участники саммита не пришли к консенсусу по вопросу включения в итоговую декларацию слова "война". Издание цитирует высказывание министра финансов Германии Кристиана Линднера, который подтвердил, что именно Китай заблокировал принятие итоговой декларации. При этом Бразилия, по словам министра, теперь занимает "более четкую и критическую позицию по отношению к России", чем ранее.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

16 ноября 2022 года все участники саммита Большой двадцатки на Бали поддержали итоговую декларацию, в которой "самым решительным образом" осуждается война России против Украины.

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Сергій Бережний

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