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Декларацию G20 поддержали все: "самым решительным образом" осуждается война РФ – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 11:31
Декларацию G20 поддержали все:
Лидеры на саммите G20 (фото – ЕРА)

Лидеры крупнейших экономик мира из клуба G20 "самым решительным образом осуждают" полномасштабную агрессивную войну России против Украины. Об этом речь идет в утвержденном проекте декларации саммита Большой двадцатки, пишет Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.

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"Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она приносит огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике", – пишет агентство.

Лидеры согласны, что "международное право должно соблюдаться", а угроза применения ядерного оружия "недопустима".

Они также приветствовали зерновое соглашение для Украины.

Декларацию одобрили все члены G20. Не уточняется, входит ли в список "всех" страна-оккупант Россия, которая пока не исключена из клуба. Неизвестны также позиции Китая и Индии в декларации по вопросу российской войны.

В декларации указано, что были "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".

Премьер Британии Риши Сунак оценил 16-страничную декларацию как "существенную, всеобъемлющую, ориентированную на действия", пишет ВВС.

Читайте также: Украинский путь к миру. Как его реально достичь: 10 предложений представителям G20

Євген Пилипенко
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