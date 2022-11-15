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В проекте декларации стран G20 резко осуждается война России против Украины – Reuters

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15.11.2022, 15:32
В проекте декларации стран G20 резко осуждается война России против Украины – Reuters - Фото
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В проекте декларации лидеров стран-участниц G20, с которым ознакомилось агентство Reuters, резко осуждается война России против Украины и подчеркивается, что она усугубляет нестабильность в мировой экономике.

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"Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", — говорится в проекте декларации.

16-страничный документ еще не принят членами G20.

"Учитывая, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики", — говорится в проекте документа.

В нем также говорится, что центральные банки G20 отслеживают инфляционное давление и соответствующим образом корректируют денежно-кредитную политику.

  • В обращении к саммиту президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на подписание условных новых минских соглашений. Для окончания войны Россия должна вывести войска с украинской территории.

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Вадим Ребрина
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санкции война G20
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