Премьер Индии Моди призвал страны G20 "преодолеть разногласия и напряженность" по Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны G20 "преодолеть разногласия и напряженность" по вопросу войны РФ против Украины. Об этом он сообщил на открытии встречи "двадцатки" в Нью-Дели, цитирует его The Guardian.
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По его словам, "глобальное управление не удалось", а в последние несколько лет мир столкнулся с финансовым кризисом, изменением климата, пандемией, терроризмом и войнами.
"Мы встречаемся во время глубоких глобальных разногласий. У всех нас есть свои позиции и взгляды на то, как может быть решена эта напряженность", — сказал Моди.
Он отметил, что страны G20 как ведущие экономики также несут ответственность за весь мир.
Недавно Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с Путиным из-за ядерных угроз Кремля Украине.
- В октябре 2022 года глава Минобороны Индии предупредил Москву о недопустимости ядерного варианта. В начале ноября в Индии заявили, что продолжат покупать российскую нефть, потому что им так выгодно.
- Спустя неделю после этого Моди призвал к переговорам по Украине, сказал, что нужна "коллективная решимость".
- Французский лидер Макрон верит, что можно убедить Индию и Китай помочь остановить Путина – "нужно уважение".
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