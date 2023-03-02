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Премьер Индии Моди призвал страны G20 "преодолеть разногласия и напряженность" по Украине

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 09:39
Премьер Индии Моди призвал страны G20
Нарендра Моди (Фото: EPA)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал страны G20 "преодолеть разногласия и напряженность" по вопросу войны РФ против Украины. Об этом он сообщил на открытии встречи "двадцатки" в Нью-Дели, цитирует его The Guardian.

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По его словам, "глобальное управление не удалось", а в последние несколько лет мир столкнулся с финансовым кризисом, изменением климата, пандемией, терроризмом и войнами. 

"Мы встречаемся во время глубоких глобальных разногласий. У всех нас есть свои позиции и взгляды на то, как может быть решена эта напряженность", — сказал Моди.

Он отметил, что страны G20 как ведущие экономики также несут ответственность за весь мир. 

Недавно Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с Путиным из-за ядерных угроз Кремля Украине.

Читайте также: Китай и Индия не проявляют дружеского отношения к Украине. Нужно занять сторону — Арахамия

Дмитро Гриниченко
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